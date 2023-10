Chińska Stacja Kosmiczna nad Polską. Warto spojrzeć w niebo

Tiangong, czyli Chińska Stacja Kosmiczna będzie widoczna nad naszymi głowami od godziny 19:07 do godziny 19:12. Jak wyjaśnia serwis Nocne Niebie, przelot rozpocznie się na południowym zachodzie, a obiekt będzie poruszał się przez południe i dalej na południowy wschód. Dodaj też, że "Tiangong przelatuje nisko przy horyzoncie (znajduję się nad Włochami), najlepsze warunki do obserwacji będą na południu kraju, ale z centrum kraju czy też z północy, w przeszłości prowadziliśmy udane obserwacje".

Obecnie na orbicie znajduje się ponad 5 tys. satelitów Starlink, z czego ok. 4,2 tys. pozostaje aktywnych. SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska planuje dalszy rozwój konstelacji, która ma zapewnić internet satelitarny w dowolnym miejscu na świecie. Będzie się to wiązało z kolejnymi misjami wynoszenia satelitów Starlink na orbitę, co oznacza, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do podziwiania ich przelotów nad krajem.