Chińczycy patrzyli w niebo. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli

AS700 wystartował z lotniska w Jingmen w prowincji Hubei, a następnie przeleciał nad sąsiednią prowincją Hunan (z dwoma międzylądowaniami na lokalnych lotniskach) i dotarł do Guilin w regionie Guangxi Zhuang w południowych Chinach.

Jak informują chińskie media, od teraz to właśnie do AS700 należy miano rekordzisty. Odbył najdłuższy lot w historii chińskich sterowców załogowych. Zarówno pod względem czasu przebywania w powietrzu (udało się przekroczyć barierę 10 godzin), jak i pokonanego dystansu.

Łączny czas lotu wynosił w tym przypadku 12 godzin i 44 minuty. AS700 operował w tym czasie na wysokościach od 500 do 1990 metrów.

AS700 to sterowiec pasażerki posiadający kabinę przystosowaną do przenoszenia maksymalnie 10 osób, w tym pilota. Wykorzystuje technologię sterowania wektorowego, dzięki czemu może startować i lądować nawet w trudnodostępnych miejscach.

Według AVIC, maksymalna masa startowa tej konstrukcji to 4 150 kg. Jej pomysłodawcy twierdzą, że może mieć ona wiele zastosowań, od służenia do wycieczek lotniczych (ma być to główne zadanie AS700), przez ratownictwo w nagłych wypadkach, po badania meteorologiczne i geofizyczne.