Chiny budują kosmiczną broń? Amerykański wywiad ostrzega

Raport Global Risk Assessment, do którego dotarł serwis DefenceNews , przygotowany przez amerykański wywiad wskazuje na to, że Chiny pracują nad uzbrojeniem przestrzeni kosmicznej, a celem ich potencjalnych ataków mają być satelity USA oraz państw z nimi sprzymierzonych.

- Nie ma wątpliwości, że Chiny koncentrują się na osiągnięciu pozycji lidera w kosmosie i ciężko pracują na to, by konkurować z nami w tej dziedzinie - powiedziała Haines. Dodała również, że w jej opinii utrzymanie przez USA pozycji lidera przyniesie korzyści gospodarcze, wywiadowcze i zapewni większe bezpieczeństwo narodowe.

Raport odnosi się również do Rosji, wskazując jednak jednoznacznie, że to Chiny są największym zagrożeniem dla technologicznej dominacji USA w kosmosie. Nie zmienia to faktu, że oba kraje mają pracować nad bronią, która m.in. będzie w stanie zagłuszać cyberprzestrzeń. Wywiad podkreśla, że Rosja dysponuje już rozległą siecią satelitarną, co stanowi dodatkowe zagrożenie.