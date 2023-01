Chemioterapia może zwiększać podatność na choroby w przyszłych pokoleniach

Naukowcy z Waszyngtonu zwracają uwagę, że nie chodzi tutaj o chemioterapię w sensie ogólnym, ale o konkretny stosowany w jej trakcie lek: ifosfamid. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że w przypadku tych, którym podawano go w okresie dojrzewania, zaobserwowano zwiększoną podatność na choroby u ich potomstwa. Ryzyko to dotyczy nawet mysich prawnuków. Naukowcy stwierdzili to krzyżując poddane symulowanej terapii samce szczurów z samicami, które nie miały kontaktu z lekami. Natomiast w kolejnym pokoleniu ponownie skrzyżowano je z osobnikami, które nie miały z nimi styczności.