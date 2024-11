Chcieli przekazać myśliwce Ukrainie. NATO kazało im poczekać

Chociaż Szwecja wydaje się być gotowa do wysłania swoich myśliwców JAS 39 Gripen do Ukrainy, sceptycznie do takiego transferu pochodzą sternicy NATO. Uważają, że trzeba z tym poczekać, a powody takiego podejścia podał w ostatnim wywiadzie szef sił zbrojnych Holandii, gen. Onno Eichelsheim.