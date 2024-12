28 jadowitych węży wypełzło z kampera po kolizji. Nietypowa kraksa w USA

Do incydentu doszło niedaleko Wilson koło Raleigh w Karolinie Północnej na autostradzie L-95, łączącej Miami z granicą Kanady. Jak ustaliły amerykańskie służby, kierowca ciężarówki uderzył w kierującego kamperem. Okazuje się, że wewnątrz kampera oprócz pięciu ludzi był cały zwierzyniec: 28 węży, pięć jaszczurek, para żółwi, dwa psy i kot.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, policja stwierdziła, że z kampera wydostają się węże. W opinii służb kierowca ciężarówki zasnął lub zagapił się, co spowodowało, że uderzył w pojazd przed sobą. W wyniku tego zdarzenia odniósł poważne obrażenia i został przewieziony do szpitala. Lokalne media informowały, że na ulicę wypełzło 28 węży, w tym jadowitych, jak pytony i grzechotniki.

Co zaskakujące, udało się je wszystkie schwytać, nawet jadowite gatunki węży. Być może niska temperatura powietrza na zewnątrz przyczyniła się do tego, że zmiennocieplne gady nie były zbyt skłonne do ucieczki.