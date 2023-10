Były sygnały ostrzegawcze o ataku Hamasu. Dlaczego IDF nie zareagował?

- Nie było jednoznacznego ostrzeżenia (o ataku). Ale w godzinach poprzedzających (napaść) były pewne oznaki ze Strefy Gazy, oparte o różne sygnały ze źródeł wywiadowczych - powiedział Hagari w rozmowie z portalem Times of Israel. - Oficerowie wywiadu, do których dotarły te informacje, omawiali je w piątek wieczorem i mieli wrócić do tematu następnego dnia - dodał rzecznik.