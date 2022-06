Był wart blisko 25 mln zł. Ukraińcy zniszczyli Mi-24

Według strony ukraińskiej Mi-24 został zestrzelony przy użyciu ręcznego, naprowadzanego na podczerwień system pocisków ziemia-powietrze 9K38 "Igła" . Warto zaznaczyć, że koszt tej broni to 80 tys. dolarów (równowartość ok. 354 tys. zł). Na udostępnionym nagraniu widać, że rosyjski wiropłat leciał bardzo nisko nad ziemią, stanowiąc łatwy cel dla Ukraińców.

Mi-24 jest wyposażony pięciopłatowe śmigło główne oraz trójpłatowe śmigło ogonowe. Śmigłowiec osiąga prędkość maksymalną 335 km/h, a napędzają go dwa silniki turbowałowe TW3-177MT o mocy 2200 KM każdy. Masa własna tej maszyny wynosi 8340 kg, natomiast startowa – ok. 11,5 tys. kg.

System był produkowany w latach 1981-2014. Rosja wyeksportowała tę broń do ponad 30 państw. Masa wyrzutni wynosi ok. 7 kg, a pocisku – blisko 11 kg. Broń jest w stanie razić cele na pułapach od 10 do 3,5 tys. m oraz z odległości do 5 tys. m. Warto nadmienić, że Mi-24 jest w stanie operować na pułapach pomiędzy 4,5-5 tys. m.