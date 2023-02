Schrony mobilne ratują życie w Ukrainie. Jest ich tam już setka

Nikt nie ma wątpliwości, że podczas wojny najcenniejsze wartości, a więc zdrowie i życie, można stracić w każdej chwili w ułamku sekundy. Ryzyko okazują się minimalizować takie rozwiązania jak schrony mobilne, z produkcją których grupa Metinvest ruszyła jeszcze w wrześniu zeszłego roku. To inicjatywa Rinata Achmetowa, najbogatszego Ukraińca i właściciela między innymi SCM Holdings kontrolującego także Metinvest.

Mobilne schrony Metinvest to konstrukcje prefabrykowane z blachy falistej. Przygotowanie jednego wymaga wykorzystania dwóch ton stali, ale dzięki podzieleniu całości na kilka elementów znacznie ułatwiono nie tylko transport (który na terenach objętych walkami nie jest prostą czynnością, stąd wzięły się np. opancerzone ambulanse ), ale też montaż (jest możliwy bez specjalistycznego, ciężkiego sprzętu) już w warunkach polowych.

Ten ostatni jest tu niezwykle istotny, ponieważ tylko w przypadku przeprowadzenia go prawidłowo można oczekiwać należytej wytrzymałości. Mobilny schron musi być zakopany na głębokości przynajmniej półtora metra i najlepiej dodatkowo wzmocniony belkami (głównie drewnianymi, bo o takie podczas wojny najłatwiej). Wtedy jest w stanie zapewnić ochronę nawet przed pociskami artyleryjskimi kalibru do 152 mm.

Cenna jest też inna funkcja, a mianowicie możliwość schronienia się przed niekorzystną pogodą, co ma znacznie zwłaszcza teraz, w sezonie zimowym, podczas którego na wschodzie Ukrainy temperatury spadają grubo poniżej zera i połączone z wiatrem mogą być równie zabójcze co broń. Wnętrze schronu mieści do 20 osób, kryje kilka składanych prycz, a także miejsce na broń i suszenie ubrań. Setny egzemplarz, który Metinvest przekazał ukraińskiemu wojsku, będzie służył żołnierzom walczącym pod Bachmutem.