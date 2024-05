Brytyjski wywiad jest pewien. Rosjanie przenoszą swoje samoloty

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że jest mało prawdopodobne, by wywołało to jakiś natychmiastowo widoczny czy dramatyczny efekt. Może być jednak pewnym utrudnieniem dla Rosjan w perspektywie długoterminowej, ponieważ zmusi najeźdźców do rozproszenia samolotów oraz wydłużenia lotów bojowych. To także kolejny przykład, że Ukraina jest w stanie uderzać głębiej na terytorium Rosji (lotnisko wojskowe w Kuszczewsku znajduje się w regionie krasnodarskim).

Su-34 mierzy ponad 23 m długości. Jest napędzany dwoma silnikami AŁ-31F M1, które pozwalają pilotowi osiągać prędkość do 1900 km/h. Maksymalny zasięg Su-34 jest z kolei szacowany na ok. 4 tys. km, a maksymalny osiągany pułap na ok. 17 tys m. Podstawowe uzbrojenie w tym samolocie stanowi działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale jest on dostosowany do przenoszenia do 8 t uzbrojenia podwieszanego. Poza wspomnianymi bombami lotniczymi mogą być to również pociski rakietowe i pociski manewrujące.