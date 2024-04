Broń dla Ukrainy już czeka w Polsce. Amerykanie nie tracili czasu

Administracja Joe Bidena przygotowuje pakiet pomocy dla Ukrainy, którego wartość ma wynosić miliard dolarów, donosi CNN, powołując się na anonimowe źródło zaznajomione ze sprawą. Twierdzo ono również, że część broni dla Kijowa została wstępnie umieszczona w magazynach znajdujących się w Polsce oraz Niemczech, co znacznie przyśpieszy dostawy po ich oficjalnym zatwierdzeniu. Wśród broni, która trafi do Ukrainy, mają być m.in. pociski artyleryjskie, Javeliny, Stingery, a także pojazdy opancerzone.

Najnowszy pakiet pomocy dla Ukrainy jest na ostatniej prostej do zatwierdzenia. Senat USA przyjął ustawę we wtorek, 23 kwietnia, a kolejnego dnia trafiła ona do Białego Domu do podpisania przez Joe Bidena. Jak informuje CNN, Amerykanie są gotowi do przekazania pierwszej transzy pomocy w postaci sprzętu wojskowego o wartości miliarda dolarów, a cały pakiet wsparcia opiewa na ok. 61 mld dolarów. Według CNN nowa broń dla Ukrainy już czeka w magazynach znajdujących się na terenie Polski oraz Niemiec.

Broń dla Ukrainy czeka w Polsce i Niemczech

Pierwsza transza pomocy ma zawierać sprzęt, który jest obecnie najbardziej potrzebny walczącym Ukraińcom. Anonimowi informatorzy donoszą, że będą to m.in. amunicja artyleryjska, pociski do systemów obrony powietrznej, a także wozy bojowe Bradley. Te ostatnie zostały niedawno zauważone podczas załadunku na ciężarówki w Rzeszowie, ok. 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. Niewykluczone, że jest to sprzęt, który został uwzględniony w najnowszej transzy amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.

Oczekuje się, że pakiet obejmie także pociski dalekiego zasięgu ATACMS, dzięki którym Ukraina zyska możliwość rażenia celów znajdujących się w odległości nawet 300 km, np. tych, które znajdują się na terenie okupowanego Krymu. CNN zwraca uwagę, że tekst ustawy przyjętej przez obie izby Kongresu "nakłada na administrację obowiązek przekazania pożądanego systemu ATACMS dalekiego zasięgu "tak szybko, jak to możliwe", chyba że prezydent uzna, że ​​byłoby to szkodliwe dla interesów bezpieczeństwa narodowego USA".

Według CNN w pierwszym pakiecie pomocy będą również tak potrzebne pociski artyleryjskie oraz Javeliny i Stingery. FGM-148 Javelin (ang. oszczep) to nowoczesna broń przeciwpancerna, która niejednokrotnie udowodniła swoją skuteczność w Ukrainie. Została opracowana jako następca pocisku M47 Dragon w Stanach Zjednoczonych w 1989 r. w celu zwalczania ciężko opancerzonych pojazdów, np. czołgów podstawowych i lżejszych pojazdów wojskowych, ale też helikopterów i niszczenia bunkrów oraz fortyfikacji. Przy pomocy Javelinów można razić cele znajdujące się w odległości do 5 km. Są one również w stanie przebić do 7,5 cm litej stali. Tego typu broń może posłużyć Ukraińcom np. do niszczenia współczesnych rosyjskich czołgów podstawowych T-90.

Podobną rolę mogą pełnić zestawy FIM-92 Stinger, uznawane za jedne z najsłynniejszych MANPADS-ów świata. Pociski weszły do służby w 1981 r., ale nadal pozostają na wyposażeniu wielu armii. Przy ich pomocy można eliminować m.in. samoloty i śmigłowce latające na wysokościach 180-3800 m z odległości do 4,8 km. Nie tak dawno do sieci trafiło nagranie pokazujące, że przy pomocy FIM-92 Stinger można likwidować także pociski manewrujące. Ukraińcy, korzystając z takiego zestawu, trafili w rosyjski pocisk najprawdopodobniej pochodzący z rodziny Ch-101 lub Ch-55/555.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski