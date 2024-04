BWP Bradley to rozwiązanie dobrze znane Ukraińcom, które niejednokrotnie ochroniło wiele żyć i przysłużyło się zwycięstwu w starciach z Rosjanami. Przykładami są atak dwóch wozów M2A2 na najlepszy rosyjski czołg T‑90M pod Awdijiwką , czy starcie pomiędzy jednym takim pojazdem i trzema rosyjskimi MT-LB na północ od Awdijiwki. Obydwie ze wspomnianych potyczek zakończyły się sukcesem Ukraińców.

Na początku stycznia 2024 r. serwis Forbes informował, że do tej pory Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę 186 egzemplarzy BWP Bradley oraz cztery pojazdy zespołu wsparcia ogniowego . Najwyraźniej ta liczba niedługo wzrośnie, bo wiele wskazuje, że kolejne wozy czekają na transport przy granicy polsko-ukraińskiej. Można je zobaczyć na poniższym nagraniu. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostało ono zrobione.

M2 Bradley to amerykański bojowy wóz piechoty, opracowany pod koniec lat 70. przez firmę FMC Corporation (obecnie BAE Systems). Standardowo na jego pokładzie mieści się trzyosobowa załoga (kierowca, dowódca i strzelec), a także siedmiu żołnierzy desantu.

Pojazd ma masę bojową ok. 23 ton, długość ponad 6 m, szerokość 3,2 m i wysokość blisko 3 m. Jego główne uzbrojenie stanowią armata kal. 25 mm M242 Bushmaster i karabin maszynowy kal. 7,62 mm.

BWP M2 Bradley jest napędzany silnikiem Cummins VTA-903T, ktory generuje ok. 600 KM mocy, co w połączeniu z gąsienicowym podwoziem korzystanie wpływa na jego mobilność. Pojazd może poruszać się z prędkością sięgającą 70 km/h. Jest też w stanie pokonywać rowy oraz poruszać się w zbiornikach wodnych z prędkością ok. 7,2 km/h.