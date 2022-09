Brawurowy powrót "Graczy". Tak unikają radarów Rosjan

Ukraińcy pomimo mniejszych zasobów sprzętowych niż Rosjanie, wciąż nie pozwalają tym drugim przejąć przewagi nad swoim niebem. Co więcej, co jakiś czas potwierdzają swoje umiejętności i chwalą się niemałą fantazją oraz pozytywnym nastawieniem, publikując nagrania z podniebnych misji. Do tej pory mogliśmy zobaczyć m.in. materiały przedstawiające rzekomego "Ducha Kijowa", czyli domniemanego asa myśliwskiego, który latał MiGiem-29 i bronił Kijowa, pilotów śmigłowców wielozadaniowych Mi-8 czy samolotów szturmowych Su-25.

Su-25 (w kodzie NATO Frogfoot), nazywany niekiedy Graczem, lub po polsku Gawronem (od ros. Грач), to jednomiejscowy samolot szturmowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Suchoja. Został opracowany jako samolot bezpośredniego wsparcia pola walki. Oblatano go w lutym 1975 r., a jego masowa produkcja ruszyła w 1980 r. Maszyna ma długość - 15,53 m, rozpiętość skrzydeł - 14,36 m, wysokość - 4,80 m. Wyposażono ją w dwa silniki turboodrzutowe R-95Sz o mocy 44,18 kN. Su-25 może wznosić się z prędkością 58 m/s, a jego maksymalna prędkość wynosi 950 km/h.

Jest to samolot, w którym wykorzystano kadłub o konstrukcji półskorupowej, podzielony na trzy części. Tworzą go m.in. stopy aluminium, stali, tytanu i magnezu. Główną część kadłuba stanowi opancerzona kabina pilota wykonana ze stopu tytanu o grubości 24 mm. Znajduje się w niej fotel wyrzucany K-36L Zvezda, dający szanse na szybkie katapultowanie się w przypadku zagrożenia. Su-25 posiada dziesięć pylonów do przenoszenia uzbrojenia o łącznej masie 4340 kg. Mogą to być m.in. pociski -powietrze oraz powietrze-ziemia np. Ch-23, Ch-25ML, R-3S czy R-60.