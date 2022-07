Tak unikają radarów Rosjan. Ukraińskie Mi-8 prawie dotykają ziemi

Mi-8 (w kodzie NATO Hip) oraz jego eksportowa wersja Mi-17 to jedne z najpopularniejszych śmigłowców świata. Maszyna została opracowana w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila i od lat 60. XX wieku była produkowana w Moskiewskiej Fabryce Śmigłowców, Kazańskiej Fabryce Śmigłowców oraz w Zakładzie Lotniczym Ułan-Ude.

Podstawowym zadaniem Mi-8 jest transport żołnierzy oraz ludności cywilnej. Maszyna może przetransportować około 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kg ładunku wewnątrz lub 5000 kg ładunku podwieszonego zewnętrznie. Należy jednak zaznaczyć, że powstało kilkadziesiąt wersji tej maszyny. Na całym świecie można znaleźć Mi-8 wykorzystywane do transportu VIP-ów, pacjentów, wersje do transportu paliwa, wersje rolnicze, wersje do stawiania i niszczenia pól minowych, czy wersje bojowe, wzbogacone o szeroką gamę uzbrojenia.