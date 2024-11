Brawurowa akcja Ukraińców. Śmigłowiec rosyjskiej armii spalony pod Moskwą

Niewykluczone jednak, że Ukraińcy ponownie wykorzystali drony. Przy pomocy bezzałogowców atakują cele w Rosji już od wielu miesięcy. Ostatni raz na większą skalę zrobili to w niedzielę 10 listopada. Rosyjskie władze podały, że Ukraina zaatakowała w Moskwę co najmniej 32 dronami. Tymczasowo zamknięte było największe stołeczne lotnisko Szeremietiewo. Zdaniem rosyjskich mediów był największy jak dotąd ukraiński atak bezzałogowców na Moskwę. Jego celem były najprawdopodobniej ważne obiekty przemysłowe Rosjan .

Zniszczony teraz Mi-24 to natomiast ciężki śmigłowiec bojowy, który był produkowany w latach 1970-1989, ale do dziś pełni służbę w wielu rosyjskich jednostkach. To maszyna, która może poruszać się z prędkością ponad 300 km/h. Jest wyposażona w opancerzony kadłub, który chroni załogę przed ostrzałem pociskami kalibru do 12,7 mm oraz opancerzone elementy układu napędowego. Masa startowa Mi-24 może dochodzić do nawet 11 500 kg.