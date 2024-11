Ciężki październik Rosjan. Sami o tym mówią

Su-25 (w kodzie NATO Frogfoot) to jeden z rosyjskich samolotów najczęściej pojawiających się nad Ukrainą. Jest wykorzystywany do wspierania wojsk lądowych z powietrza. To maszyna mierząca ponad 15 m długości i zdolna do osiągania prędkości do 950 km/h. Równie często Rosjanie korzystają z Su-34. To bombowiec taktyczny zdolny do przenoszenia nawet 8 t uzbrojenia, w tym różnego rodzaju bomb lotniczych, ale również pocisków rakietowych i pocisków manewrujących.