Krater Batagaika jest depresją termokrasową w rejonie pasma Czerskiego na Syberii, uznawaną za największego tego rodzaju zagłębienie na Ziemi. Po raz pierwszy został zauważony na tajnych zdjęciach satelitarnych z lat 60. XX wieku. Wówczas był jednak niewielkim pęknięciem, co z biegiem czasu uległo zmianie. Naukowcy uważają, że winę za to ponosi m.in. topnienie wiecznej zmarzliny i szybkie ocieplanie się Arktyki.

Zjawisko to uwidacznia kryzys klimatyczny i możliwe katastrofalne skutki dalszego narastania emisji gazów cieplarnianych. Roger Michaelides, geofizyk z Washington University w St. Louis, przyznał, że zmarzlina nie należy do najbardziej fotogenicznych tematów, jednak Krater Batagaika jako "celebryta zmarzliny" stanowi ważne przypomnienie o nadchodzących zmianach.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Geomorphology wykorzystało dane z satelity i drona, by zbudować trójwymiarowe modele leja i obliczyć tempo jego ekspansji. Okazało się, że objętość leja zwiększa się każdego roku o około milion metrów sześciennych, co odpowiada w przybliżeniu objętości 14 Piramid Cheopsa. Dodatkowo megalej emituje rocznie ok. 4000 do 5000 ton węgla, co jest równoważne rocznym emisjom z użytku domowego energii w 1700-2100 amerykańskich gospodarstwach domowych.