Pożary szaleją w Arktyce. Tak źle dawno nie było

Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna w ramach Służby Monitorowania Atmosfery Copernicus (CAMS), pożary w Syberii w czerwcu tego roku uwolniły 6,8 megaton dwutlenku węgla do atmosfery, co stanowi trzeci najwyższy wynik w ciągu ostatnich dwóch dekad (ustępujący tylko wynikom z 2020 i 2019 roku, kiedy emisja CO2 wyniosła odpowiednio 16,3 i 13,8 megaton.) .

Mark Parrington, starszy naukowiec w CAMS, zauważył, że obserwuje się znaczący wzrost ekstremalnych pożarów w tej północno-wschodniej części Arktyki od 2019 roku. "To trzeci raz od 2019 roku, kiedy obserwujemy znaczące pożary w Arktyce, co pokazuje, że region ten doświadczył największego wzrostu ekstremalnych pożarów w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci" - wyjaśnił.

Pożary te są ściśle związane z ogólnym trendem globalnych zmian klimatycznych, które powodują, że Arktyka ogrzewa się przynajmniej cztery razy szybciej niż reszta planety . Według profesor Gail Whiteman z Uniwersytetu w Exeter, te wszystkie sygnały są ostrzeżeniem, że system klimatyczny na Arktyce zbliża się do niebezpiecznych punktów zwrotnych.

Naukowcy obawiają się, że dym z płomieni ograniczy zdolność arktycznego lodu do odbijania promieniowania słonecznego, co oznacza, że ​​zarówno ląd, jak i morze pochłoną więcej ciepła, zwraca uwagę serwis BBC. Zwłaszcza że pożary przesunęły się na północ, gdzie płonie tajga i tundra, uwalniając ogromne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.