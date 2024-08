"Bramy do piekła". Na Ziemi jest ich więcej niż możesz przypuszczać

Z każdym rokiem staje się większy, co najczęściej przypisywane jest zmianom klimatu powodującym topnienie wiecznej zmarzliny. W 2014 r. szerokość krateru wynosiła ok. 790 m, ale w 2023 r. zmierzono mu już niemal 1 tys. m szerokości. Istnieją obawy, że topniejąca wieczna zmarzlina może odsłaniać nie tylko duże ilości martwych zwierząt czy roślin, które nie rozłożyły się całkowicie, ale również skrywane od tysiącleci patogeny .

Zupełnym przeciwieństwem, jeśli weźmie się pod uwagę wiek powstania, jest "brama do piekła" w Turcji. Bywa nazywana również " bramą Plutona ". Została odkryta w 2013 r., ale pochodzi ze starożytności. Naukowcy sądzą, że starożytni Grecy i Rzymianie uważali to miejsce (będące częścią świątyni poświęconej Hadesowi) za portal łączącym świat żywych z podziemną krainą umarłych.

Co ciekawe, jest to miejsce, które stanowi zagrożenie dla ludzi. Pobliska jaskinia jest bowiem wypełniona gazami, które wydobywają się przez szczelinę. Z badań naukowców wynika, że jest to przede wszystkim wulkaniczny dwutlenek węgla. Jego stężenie różni się w zależności od tego, jak blisko wejścia się podejdzie. Może to wyjaśniać, dlaczego starożytni obserwatorzy widzieli tajemniczo umierające zwierzęta wysyłane pod bramę przez kapłanów składających hołd bogom. Dziś ofiarami są głównie nieświadome zagrożenia ptaki.