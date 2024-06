"Brakujący element układanki". Odkryli nieznanego ludziom węża

W świecie zwierząt naukowcom regularnie udaje się odnajdować zupełnie nowe gatunki. Często są to niewielkie organizmy, których ludzkość nie spotyka na co dzień, bo np. żyją głęboko pod wodą – jak choćby różowe robaki Pectinereis strickrotti znalezione na głębokości 1000 m w Pacyfiku .

Niekiedy jednak nauka może pochwalić się odkryciami takie jak to, które zostało opisane w czasopiśmie "Zoosystematics and Evolution". Mowa o wężu Rhynchocalamus hejazicus, który zdaniem naukowców jest "brakującym elementem układanki", bowiem zidentyfikowano go na obszarze pomiędzy Jemenem i Omanem. Pojawienie się tam R. hejazicus sprawiło, że uczeni odnaleźli brakujący puzel – w sąsiadujących państwach odnajdywano rodzaj Rhynchocalamus, ale R. hejazicus jest zupełnie nowym odkryciem, którego dotąd nie spotkano.