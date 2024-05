Nie widziano go ponad 40 lat. Nagle się pojawił

Oficjalnie grzyb Austroomphaliaster nahuelbutensi został odkryty w 1982 r. podczas pierwszej i jednocześnie ostatniej obserwacji tego gatunku. W trakcie jednej z wypraw do górskich lasów południowego Chile odkrył go mikrobiolog Norberto Garrido – podaje portal NewScientis. Naukowiec zebrał łącznie ponad 200 różnych gatunków, jednak jeden okazał się wyjątkowy .

Norberto Garrido podkreślał unikalny kolor znalezionego w latach 80. ubiegłego wieku grzyba A. nahuelbutensi. To połączenie szarego brązu z nutą czerwieni – czytamy. Jego kapelusz ma natomiast niewielkie wgłębienie pośrodku oraz białe blaszki pod spodem. Co do zasady A. nahuelbutensi jest stosunkowo niewielkim grzybem. Zgodnie z ustaleniami Garrido osiąga on maksymalnie 5 cm wysokości, zaś jego trzon jest grubszy u podstawy.