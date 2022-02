Bracia Lumière nie byli pierwsi. Wyprzedził ich 19-letni Polak, Kazimierz Prószyński

Mimo tego to właśnie bracia Auguste i Louis Lumière są powszechnie uznawania za pionierów kina, którym zawdzięczamy możliwość oglądania filmów . Jak i dlaczego do tego doszło?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie do 1878 roku, bo kinematografia zaczęła się od… konia. A konkretnie od wątpliwości, w jaki sposób to zwierzę się porusza, i od dotyczącego tej kwestii zakładu. Zakładającymi się byli Leland Stanford, były gubernator Kalifornii, prezes linii kolejowej Central Pacific Railroad i jego znajomy prawnik.