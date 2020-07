Bon turystyczny - jak załatwić online? Wyjaśniamy, co to jest i komu przysługuje

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia rodzin z dziećmi w związku z pandemią COVID-19. Dodatkowo ma zachęcić Polaków do zaplanowania wakacji w kraju, by wzmocnić branżę turystyczną. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek o bon turystyczny na 500 zł.

Podpowiadamy, jak otrzymać bon turystyczny online (Materiały WP)