500 plus. Jak złożyć wniosek przez internet? Wyjaśniamy każdą opcję

Przypominamy, że zasiłek wychowawczy 500 plus nie jest już ograniczony liczbą dzieci na utrzymaniu czy zarobkami. Wniosek może złożyć każdy i jeśli zrobimy to poprawnie - zostanie on pozytywnie rozpatrzony w najkrótszym możliwym terminie. Złożenie wniosku 500 plus przez internet jest bardzo proste i bezpieczne, a mamy na to trzy sposoby. Oto każdy z nich.