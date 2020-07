300 plus. Jak złożyć wniosek przez internet? Wyjaśniamy możliwości

Program 300 plus, czyli "Dobry Start", podobnie, jak zasiłek wychowawczy "500 plus" nie jest ograniczony ze względu na dochód opiekunów czy liczbę dzieci będących częścią gospodarstwa domowego. Świadczenie przysługuje dzieciom aż do ukończenia 20 roku życia, a ucząca się niepełnosprawna młodzież może korzystać ze świadczenia aż do 24 roku życia.