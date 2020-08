Bombowiec Stealth B-21. Siły powietrzne USA pokazują prototyp

"B-21 Raider to nowy bombowiec opracowywany w celu zastąpienia starzejącego się samolotu B-1 Lancer i B-2 Spirit Sił Powietrznych. B-21 będzie samolotem bombowym dalekiego zasięgu o dużej wytrzymałości, zdolnym do przenoszenia różnych rodzajów amunicji konwencjonalnej lub nuklearnej. Siły Powietrzne planują pozyskać co najmniej 100 Raiderów B-21" – możemy przeczytać w poście opublikowanym przez Siły Powietrzne USA.