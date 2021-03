Bombowiec B-2 Spirit przyleciał do Europy. Weźmie udział w ważnych misjach

Amerykański bombowiec strategiczny o obniżonej wykrywalności B-2 Spirit z 509 Skrzydła Bombowego, wylądował na lotnisku Lajes w Portugalii. Maszyna należąca do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, na co dzień stacjonuje w bazie Whiteman w Missouri. Na Starym Kontynencie ma wesprzeć samoloty B-1B Lancer.

- Te operacje nadadzą więcej głębi do dużego wysiłku floty strategicznych bombowców - ocenił generał Jeff Harrigian, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Sił Powietrznych w Afryce. Dodał, że przybycie B-2 na Stary Kontynent przyczyni się do zwiększenia gotowości do współpracy z europejskimi sojusznikami.