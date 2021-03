Defender 21. Rozpoczyna się gigantyczne ćwiczenie wojsk NATO

Ćwiczenia kryptonimie Defender to zakrojone na gigantyczną skalę manewry wojsk NATO w Europie. W roku 2020 główna część ćwiczeń prowadzona była w Polsce. W tym roku odbędą się na terenie 14 krajów w Europie Południowej i weźmie w nich udział 30 tysięcy żołnierzy.

"Ponadto, kilkunastu polskich oficerów z 11 Dywizji Zmechanizowanej oddelegowanych zostanie do kierownictwa ćwiczenia, aby zebrać doświadczenia niezbędne do przygotowania jego przyszłorocznej edycji, organizowanej ponownie jak to miało miejsce w 2020 r. w północnej części wschodniej flanki NATO, w tym w Polsce" - pisze Polska Zbrojna.