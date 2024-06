Boją się ataku Rosji. Nadbałtycki kraj ściąga posiłki do kraju

Nasams to zaawansowany system obrony przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu ziemia-powietrze . Ma opinię jednej z najskuteczniejszych tego typu broni na świecie. O jego ogromnych możliwościach świadczy m.in. to, że jest wykorzystywany do ochrony np. amerykańskiego Białego Domu. Sprawdza się również w wojnie w Ukrainie, gdzie wykazuje się bardzo wysoką skutecznością w zwalczaniu rosyjskich celów.

Nasams pozwala na działania obronne przed atakami pocisków manewrujących, dronów, a także śmigłowców. Efektywny zasięg prowadzenia ognia z wyrzutni wchodzących w skład tego systemu (w najnowszej wersji) sięga ok. 50 km, a maksymalny pułap dochodzi do ok. 35 km. Radary wykrywające wrogie cechują się większym zasięgiem dochodzącym do ok. 120 km.