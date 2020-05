Boeing i Sikorsky prezentują nowe wideo śmigłowca przyszłości

Boeing wszedł we współpracę z firmą Sikorsky w ramach programu AVFL (Army's Future Vertical Lift) na śmigłowiec przyszłości dla Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych (US Army). Założeniem projektu było połączenie możliwości pionowego startu i lądowania oraz zawisu w powietrzu śmigłowców z prędkością przelotową samolotów. Z tego powodu w projekcie SB-1 Defiant zrezygnowano z klasycznego układu śmigieł Sikorsky'ego (duży wirnik główny i mniejszy wirnik ogonowy, równoległy do osi maszyny) na rzecz układu Kamova.