Komandosi dostali nowe śmigłowce. Są całkowicie "gołe" jeśli chodzi o specjalistyczny sprzęt Jednostka GROM otrzymała 4 śmigłowce Sikorsky S70i, czyli eksportową wersję popularnego Black Hawka. Póki co na ich pokładzie nie ma jeszcze specjalistycznego wyposażenia, ale wiemy, co powinno być. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przekazania czterech S70i jednostce Grom (PAP) W uroczystości z udziałem Prezydenta, ministra obrony narodowej oraz amerykańskiej ambasador dokonano przekazania czterech śmigłowców przeznaczonych do prowadzenia operacji specjalnych. Śmigłowce to produkowane w zakładach w Mielcu modele Sikorsky S70i. Dlaczego nie popularne Black Hawk? Black Hawk to nazwa śmigłowców Sikorsky S70, które służą w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W wersji eksportowej nie noszą już oficjalnie tej nazwy, ale często pojawia się ona w mediach czy popkulturze. Jest jeszcze inna rzecz, który odróżnia amerykańskie, wojskowe S70 od tych, które odebrali polscy specjalsi – wyposażenie. Gdy okazało się, że zamiast Caracali polscy komandosi dostaną Black Hawki z Mielca, pojawiły się informacje, że będą to "biedahawki", Black Hawki cywilne lub "golasy". Chodzi o to, że zakłady w Mielcu, we własnym zakresie, mogą sprzedać jedynie wehikuł czyli skorupę, silnik, śmigło, systemy sterowania i wspomagające. Mielec nie może natomiast sprzedawać uzbrojenia i specjalistycznego wyposażenia, które wymagane jest do prowadzenia działań specjalnych. Śmigłowce Sikorsky S70i przekazane polskiej jednostce specjalnej są "gołe" jeśli brać pod uwagę wyposażenie specjalistyczne. Maszyny mają być jednak doposażone do standardu sił specjalnych w późniejszym czasie. Co dokładnie się znajdzie na pokładzie polskich Black Hawków? Tego nie wiadomo, MON zasłania się tajemnicą. Wiadomo jednak, co znajduje się w śmigłowcach 160. Specjalnego Regimentu Działań Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych (160th SOAR). To właśnie ta jednostka zabezpiecza transport śmigłowcowy dla operacji specjalnych amerykańskich komandosów. USASOC News Service Podziel się 160th SOAR używa śmigłowców oznaczonych MH-60M. Chociaż to ta sama rodzina Black Hawków, to śmigłowce różnią się wyglądem nawet z zewnątrz, choćby przez dodanie w MH-60M wysięgnika do tankowania w powietrzu. Chociaż Polska nie posiada samolotów-tankowców, to siły specjalne działają często w międzynarodowych zespołach i polskie Black Hawki mogłyby w przyszłości dotankowywać się z amerykańskich latających cystern. Poza tym śmigłowce MH-60M mają dodatkowo: LASS, czyli lekkie skrzydła do podczepienia dodatkowego uzbrojenia (np. karabinu maszynowego 30 mm M230, wyrzutni rakiet M261 i M299 lub zewnętrznych zbiorników paliwa).

System ostrzegania przed oświetleniem laserem (ostrzeganie przed namierzeniem przenośną wyrzutnią rakiet przeciwlotniczych).

Glass Cockpit, czyli zestaw wyświetlaczy ciekłokrystalicznych przystosowanych do odczytywania ich przez gogle noktowizyjne.

Radar wielofunkcyjny z trybem obrazowania terenu przed i wokół śmigłowca.

Kamery termo i noktowizyjne.

Zestaw systemów detekcyjnych i obronnych, oraz zestawy bezpiecznych systemów łączności. Dodatkowo MH-60M dysponuje urządzeniami do szybkiego desantu żołnierzy (fast rope) oraz do podejmowania ich z ziemi (rescue hoist). MH-60M wyposażone są też w mocniejsze i wydajniejsze silniki niż ich "standardowi" bracia. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne