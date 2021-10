Blue Origin w ogniu krytyki pracowników. Padły mocne oskarżenia

Ponad 20 obecnych i byłych pracowników Blue Origin przygotowało list otwarty, zatytułowany "Bezos Wants to Create a Better Future in Space. His Company Blue Origin Is Stuck in a Toxic Past", który ukazał się na platformie Lioness w czwartek, 30 września. Tytuł dokumentu można przetłumaczyć jako: "Bezos chce stworzyć lepszą przyszłość w kosmosie. Jego firma Blue Origin utknęła w toksycznej przeszłości". Jest on pełny różnych zarzutów uderzających w kosmiczną firmę jednej z najbogatszych osób świata.