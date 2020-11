Cyber Monday 2020. O czym pamiętać kupując w zagranicznych sklepach

Czarny Piątek do dzień, który tradycyjnie rozpoczyna sezon wyprzedaży w USA. Jednak zwyczaj dotarł już niemal na cały świat, a w związku z tym wyprzedaże z okazji Black Friday i Cyber Monday są okazją, by zamówić towar również za granicą. To czas, kiedy serwisy takie jak Amazon czy AliExpress zbierają żniwa.

Black Friday i Cyber Monday 2020 w zagranicznych sklepach

O ile nie ma tego problemu, jeśli zamawiasz z dobrze znanego i sprawdzonego sklepu, to w sieci wciąż pojawiają się kuszące oferty z serwisów aukcyjnych czy mniejszych sklepów internetowych. W takim przypadku, zanim coś zamówisz, koniecznie sprawdź sklep i informacje o sprzedawcy. Pomocne mogą być m.in. opinie w sieci, ale to nie jedyny wyznacznik. Więcej na temat rozpoznawania fałszywych sklepów internetowych, przeczytasz w naszym poradniku .

Większość ekspertów jest zgodna, że najbezpieczniejszą formą płatności w internecie jest karta płatnicza . Jeśli zdecydujemy się na tę metodę, to najłatwiej będzie nam odzyskać wpłacone pieniądze, jeśli sprzedawca okaże się nieuczciwy. Jeżeli nie ma możliwości płatności za towar "za pobraniem", to powinno wzbudzić naszą czujność.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Wspomnieliśmy już o tym, że na terenie UE obowiązują te same prawa dotyczące zwrotu towaru, co w Polsce. Oznacza to, że kupując przez internet, mamy prawo do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku sklepów amerykańskich czy azjatyckim to prawo nie obowiązuje, więc warto zapoznać się dokładnie z regulaminem konkretnego sklepu.