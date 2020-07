Bitwa pod Grunwaldem - dziś 610. rocznica. Niewyjaśniona tajemnica i 5 nieznanych faktów

Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, choć nie oznaczało to całkowitego zniszczenia Zakonu, gdyż nie zdobyto jego stolicy - Malborka. Do triumfu przyczyniła się nie tylko przewaga liczebna wojowników, ale również genialna strategia. Podczas gdy armia zakonna stała w upale na otwartym polu, siły polsko-litewskie odpoczywały w lesie, opóźniając starcie.

Niegdyś pod Grunwaldem, Niemców zbił Jagiełło, sławne jest do dzisiaj, to rycerskie dzieło! - pisał o spektakularnym zwycięstwie polski poeta Artur Oppman. Większość z nas zdaje sprawę, jak ważna dla historii Polski była wygrana. Znamy datę, przywódców, najważniejsze wydarzenia i przebieg bitwy. Poniżej przedstawiamy więc pięć faktów , o których być może nie słyszeliście, a wydarzyły się na polach pod Grunwaldem 610 lat temu.

Bitwa pod Grunwaldem. Pięć mało znanych faktów

2. Jagiełło polecił swoim rycerzom założyć słomiane opaski , aby odróżniali się od swojego od wroga. Wydał także hasła bojowe: "Wilno! Kraków!". Wygląd obu armii (polskiej i krzyżackiej) był do siebie bowiem bardzo podobny.

3. Część wojsk litewsko-ruskich, w tym głównie oddziały tatarskie, uciekły z pola bitwy . Wielu historyków jest zdania, że była to ucieczka pozorowana, mająca na celu pociągnięcie za sobą części sił krzyżackich i ich rozbicie.

5. Jagiełło ochrypł od wydawania rozkazów. Król niemalże stracił głos od zagrzewania do walki swoich rycerzy i trudno było go zrozumieć nawet w dniu następnym.

Kto zabił Ulricha von Jungingena?

To chyba największa nierozwiązana zagadka Bitwy pod Grunwaldem. Choć istnieją teorię, że do śmierci wielkiego mistrza przyczyniła się piechota chłopska, historycy zgodnie twierdzą, że jest to mało możliwe. Przypominają, że w trakcie bitwy nie brano jeńców, a przeciwnicy byli zabijani od razu.