Bill Gates zaatakowany na Instagramie. "Bądź mężczyzną" - żartuje rosyjski polityk

Polityk tłumaczy się z dowcipu

Rosyjski deputowany, który formalnie należy do "Sprawiedliwej Rosji" i jest członkiem parlamentarnego komitetu ds. transportu przyznał, że jego komentarz to zwykły dowcip i tak zwany trolling. - Ostatnio piszą do mnie ludzie i proszą, abym skomentował najmodniejszą teorią spiskową tego sezonu, czyli to, że Bill Gates wynalazł koronawirusa. Kiedy codziennie jesteś proszony o potwierdzenie lub obalenie czegoś, co nie istnieje - lepiej zabrać się za to z humorem. Właśnie to zrobiłem - przyznał Dmitrij Ionin.