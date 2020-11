Bill Gates ma kilka rad dla walczących z COVID-19

Twórca Microsoftu udzielił wywiadu Lloydowi Minorowi – dziekanowi Stanford School of Medicine. Jedno z zadanych pytań odnosiło się do trudnych czasów i rad, które mogą zastosować osoby zarządzające zespołami badającymi koronawirusa .

Bill Gates doradza walczącym z COVID-19

- Jest to okres, w którym łatwo jest pracować 24 godziny na dobę - zaczął Gates. Dodał: - musimy powiedzieć, OK, jesteśmy w tym i to nie jest tylko kilka następnych miesięcy. Niestety, to kilka następnych lat, nawet w najlepszym przypadku, przed wyeliminowaniem tej choroby.