Bell 360 Invictus – amerykański śmigłowiec przyszłości

Nic dziwnego – zarówno Comanche, jak i Invictus powstały do podobnych zadań. Program FARA ma wyłonić szturmowo-rozpoznawczy, lekki śmigłowiec, który zastąpi wycofane w 2017 roku maszyny OH-58D Kiowa Warrior.

Zgodnie z założeniami, nowe śmigłowce mają charakteryzować się niewielkimi rozmiarami wirników (do 12,2 m), co ma ułatwić im manewrowanie na małych wysokościach np. wśród miejskiej zabudowy. Duży nacisk położono także na możliwość przetrwania i działania w przestrzeni powietrznej, kontrolowanej przez przeciwnika wyposażonego w nowoczesne środki obrony przeciwlotniczej .

Konstruktorzy Invictusa zdecydowali się na rozwiązania, które mają ograniczyć koszt nowej maszyny. Jednym z aspektów jest ograniczenie liczby potrzebnego do obsługi personelu. Śmigłowiec będzie także mógł przez ograniczony czas działać bez konieczności korzystania z rozbudowanej infrastruktury, co przełoży się na jego użyteczność i możliwość stacjonowania w bezpośredniej bliskości rejonu walk.

Jedną z cech nowego śmigłowca będzie bardzo wysoką prędkość, przekraczająca 330 km/h (zespół napędowy testowano do 370 km/h). Twórcy maszyny duży nacisk położyli na wysoką świadomość sytuacyjną załogi, która będzie miała do dyspozycji m.in. hełmy z obsługą rozszerzonej rzeczywistości. W praktyce, podobnie jak w samolocie F-35, będzie to oznaczało możliwość rozglądania się przez „przezroczyste” – z punktu widzenia załogi – ściany kabiny.