Będzie się działo na niebie. Kiedy i gdzie oglądać Perseidy?

Perseidy zalicza się do jednych z najbardziej spektakularnych i najjaśniejszych rojów meteorów, które można podziwiać na nocnym niebie. Rój aktywny jest od 17 lipca do 24 sierpnia, ale jego maksimum wypada pomiędzy 12 i 13 sierpnia. Warto wtedy poświęcić kilka chwil na wypatrywanie "spadających gwiazd". Tych podczas szczytowego momentu deszczu metrów może pojawić się nawet 100 na godzinę.

Perseidy to rój meteorów związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, która została odkryta w 1862 r. przez Lewisa Swifta i Horace Tuttle. Naukowcy szacują, że jej szerokość to aż 26 km, co oznacza, że 109P/Swift-Tuttle jest prawie dwa razy większa od obiektu, który najprawdopodobniej doprowadził do poważnych zmian na Ziemi tysiące lat temu i do zagłady dinozaurów.

Kiedy oglądać Perseidy?

Perseidy to jeden z najjaśniejszych rojów meteorów, który możemy podziwiać co roku. Rozpoczynają się one ok. 17 lipca, a ich aktywność kończy się około 24 sierpnia. Maksimum roju przypada zwykle na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet do 100 "spadających gwiazd" na godzinę. W tym czasie warto wykorzystać każdą bezchmurną noc do obserwacji nieba, ponieważ Perseidy są dobrze widoczne nawet gołym okiem. Najlepsze warunki do ich oglądania panują po północy, kiedy to Ziemia obraca się tak, że obserwujemy meteory "od przodu".

Gdzie i jak najlepiej oglądać Perseidy?

Najlepszymi miejscami do obserwacji Perseidów są obszary oddalone od miejskich świateł, które czynią niebo mniej przejrzystym. W Polsce idealne do tego będą parki narodowe, górskie regiony czy rezerwaty przyrody, gdzie sztuczne oświetlenie jest minimalne. Podczas obserwacji warto zabrać ze sobą koc i wygodne krzesełka, aby móc komfortowo spędzić kilka godzin na zewnątrz. Można się również zaopatrzyć w lornetkę, choć Perseidy są zazwyczaj widoczne nawet bez dodatkowych przyrządów optycznych. Warto pamiętać o ciepłych ubraniach, ponieważ noce nawet w sierpniu mogą być chłodne.

Wskazówki dotyczące oglądania Perseidów