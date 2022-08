BAS-750 – Rosja i Białoruś zbudowały wspólnie bezzałogowy śmigłowiec

BAS-750 to nowy, bezzałogowy śmigłowiec, będący efektem współpracy firm z Białorusi i Rosji. Bezzałogowiec ma klasyczny układ konstrukcyjny , z dużym wirnikiem głównym i niewielkim ogonowym.

Jego nazwa – BAS-750 – nawiązuje do masy startowej. Śmigłowiec może przenosić do 200 kg ładunku, wznieść się na 3500 metrów i latać z prędkością do 180 km/h. Jak podaje producent, długotrwałość lotu tej maszyny sięga sześciu godzin.