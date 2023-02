Rosjanie też sięgają po balony. Mają zmylić obronę przeciwlotniczą Ukrainy

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o nietypowych, rosyjskich obiektach, które pojawiły się wieczorem 12 lutego w obwodzie dniepropietrowskim. Według wojskowych były to "balony z narożnymi odblaskami". Wyjaśniamy, co to za urządzenia i do czego mogą służyć Rosjanom.