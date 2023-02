Haubice M119A3 działają w Ukrainie. To potężny i nowoczesny sprzęt

Ukraiński serwis Militarny donosi, że przygotowania do przekazania haubic M119A3 rozpoczęły się już latem 2022 r. Nie było jednak odpowiednio przeszkolonych osób, które poradziłyby sobie z ich obsługą. Najwyraźniej ukraińscy żołnierze przeszli już niezbędne szkolenia, a systemy zaczęto wykorzystywać na polu walki. Świadczą o tym zdjęcia pojawiające się w mediach społecznościowych. Można je zobaczyć poniżej. To jedne z pierwszych fotografii, pokazujących M119A3 w Ukrainie.

Haubice M119A3 (105 mm) to jedna z nowocześniejszych wersji M119, czyli lekkich holowanych haubic używanych przez armię USA, które z łatwością można transportować przy użyciu np. śmigłowców UH-60 Black Hawk i bezpiecznie dokonać ich zrzutu z powietrza. M119 to amerykańska wersja haubic L118/L119 Light Gun zaprojektowanych przez British Royal Ordnance Factories. W 1987 r. USA i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie produkcji tego sprzętu na licencji.

Istotną zaletą haubic z rodziny M119 jest to, że mogą strzelać wszystkimi standardowymi rodzajami amunicji NATO kal. 105 mm oraz pociskami wspomaganym rakietowo np. M913 HERA. W ich przypadku zasięg wynosi ponad 19 km. Maksymalna szybkostrzelność haubicy o masie 2050 kg szacowana jest na sześć strzałów na minutę, a do jej obsługi potrzeba siedmiu osób. Wnioskować więc można, że do obsługi 72 haubic M119A3, które łącznie trafią do Ukrainy, potrzeba znacznej liczby przeszkolonych żołnierzy.