B-21 Raider - amerykański bombowiec strategiczny coraz bliżej pierwszego lotu

Według serwisu Air&Space Force Magazine przybliża to B-21 o kolejny krok do pierwszego lotu, który zgodnie z zapowiedziami ma się odbyć przed końcem 2023 r., chociaż oficjalne deklaracje w tej sprawie jeszcze nie padły. Z kolei Air Data News zwraca uwagę, że Warden potwierdziła, że Northrop Grumman "jest na bieżąco z montażem pierwszych sześciu kadłubów B-21". Dodała też, że niedawno wdrożony model to "reprezentatywny dla produkcji" samolot testowy znany jako "T1".

Stany Zjednoczone mają obsługiwać co najmniej 100 bombowców B-21. Jak zaznacza Air Data News, cena każdego egzemplarza wyniesie ok. 692 miliony dolarów, co oprócz maszyny uwzględnia też szkolenie załogi, części zamienne oraz sprzęt pomocniczy. Serwis wyjaśnia jednak: "to wygórowana kwota, ale stanowi tylko ułamek wartości B-2, najdroższego samolotu w historii, którego wyceniono na ok. 2 miliardy dolarów za samolot".