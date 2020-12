B-1B Lancer zrzucił pocisk taktyczny typu "Stealth". Amerykanie ogłosili sukces

W ubiegłym miesiącu bombowiec B-1B Lancer należący do 419. Eskadry Doświadczalnej należącej do 412. Skrzydła Doświadczalnego po raz pierwszy wykonał misję, przenosząc pocisk podwieszony do pylonu. Jest to element zewnętrzny konstrukcji statku powietrznego, który umożliwia przenoszenie uzbrojenia np. pociski rakietowe, bomby czy zasobniki strzeleckie.

B-1B Lancer to jedna z ciekawszych maszyn US Air Force - prędko nie pójdzie "w odstawkę"

B-1B Lancer to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Jest to jedna z maszyn o zmiennej geometrii skrzydeł, co pozwala na zmianę powierzchni nośnej. Skos skrzydeł może zostać zmieniony podczas lotu, aby dopasować charakterystykę siły nośnej powstającej przy różnych prędkościach. Pozwala to na przykład na osiągnięcie wysokiej aerodynamiki, lądowanie z niewielką prędkością, duży zasięg samolotu, czy lot z naddźwiękową prędkością. Wszystko zależy od ustawienia skrzydła. Poniżej zobaczycie nagranie, na którym widać jak zmienia się geometria skrzydeł B-1B Lancer w locie i jak wpływa to na ruch maszyny.