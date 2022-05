Australia przekaże kolejne M113 i Bushmastery. Sprzęt trafi do Ukrainy

Transportery M113 zostały opracowane przez FMC (Food Machinery Corp.) w latach 60. na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych, ale z biegiem czasu trafiły na wyposażenie wielu innych, zachodnich armii. Do dzisiaj tego typu wozy piechoty cieszą sporą popularnością na całym świecie ze względu na swoją funkcjonalność i możliwości, jakie zapewniają. Według serwisu Military Today M113 i jego warianty są używane w co najmniej 50 krajach.

Jak już informowaliśmy, transporter M113 może przewozić do 11 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Waży 12,3 t, jego długość to około 4,8 m, szerokość ponad 2,6 m, a wysokość 2,5 m. W transporterze wykorzystano dwusuwowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny 6V53 Detroit z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów Allison TX100-1. M113 może poruszać się zarówno po lądzie, jak i po wodzie, a jego maksymalna prędkość odpowiednio we wspomnianych warunkach to 67,6 km/h i 5,8 km/h.