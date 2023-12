Australia niszczy swoje śmigłowce. Ukraina chciała je kupić

Określając je jako "problematyczne", Australijczycy rozpoczęli wycofywanie śmigłowców NH90 ze służby już w 2022 r., a rok później specjaliści techniczni dokonali utylizacji 45 takich maszyn. Choć trafiły do użytku stosunkowo niedawno (w pierwszej dekadzie XXI w.), a ich wartość na rynku wtórnym wynosi co najmniej 20 mln dolarów za sztukę, to zdecydowano się na całkowite pozbycie się ich.