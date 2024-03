Astronomiczna wiosna. Przywita nas wieloma kosmicznymi zdarzeniami

Jeżeli spojrzymy na astronomiczne układy współrzędnych, zauważymy, że okrąg, po którym Słońce zdaje się poruszać po niebie w ciągu roku, nosi nazwę ekliptyki. To właśnie w płaszczyźnie ekliptyki zawarta jest orbita Ziemi. Istnieje jednak jeszcze drugi astronomiczny układ współrzędnych, w którym występuje równik niebieski. Możemy go sobie wyobrazić jako przedłużenie w kosmos płaszczyzny równika ziemskiego. Ze względu na to, że oś obrotu Ziemi (a co za tym idzie, również równik, który jest do niej prostopadły) jest nachylona względem płaszczyzny ekliptyki, równik niebieski i ekliptyka przecinają się w dwóch punktach. Jeden z nich to punkt Barana, a drugi to punkt Wagi.