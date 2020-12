Asteroida zmierzająca w kierunku Ziemi? Ten system ochroni nas przed jej uderzeniem

System ochroni Ziemię przed asteroidami

NASA planuje wystrzelić pierwszą część misji Asteroid Impact and Deflection Assessment (AIDA) - znanej jako Double Asteroid Redirection Test (DART) - 22 lipca 2021 r. Rakieta Falcon 9, opracowana przez SpaceX , firmę należącą do Elona Muska wyniesie 500-kilogramową sondę wyposażoną w kamerę na asteroidę Didymos. Według planów uderzy w nią, próbując zepchnąć ją z obecnego kursu, dzięki czemu zbliży się do Ziemi dopiero około 2123 roku.

Łotwa ma doświadczenie w budowaniu kosmicznych technologii

Zegary Eventech są częścią tradycji tworzenia technologii kosmicznej na Łotwie, sięgającej czasów radzieckich, kiedy wystrzelono Sputnika – pierwszego sztucznego satelitę, który okrążył Ziemię. Urządzenia mierzą czas potrzeby, aby impuls światła dotarł do obiektu znajdującego się na orbicie i z powrotem. Rejestrują pomiary z dokładnością nawet do jednej bilionowej sekundy, co pozwala astronomom dokonywać pomiaru odległości z dokładnością do dwóch milimetrów.