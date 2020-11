Asteroida minęła Ziemię w rekordowo małej odległości. Powróci za kilkanaście lat

Asteroida 2020 VT4 została zauważona przez system ATLAS w Obserwatorium Mauna Loa na Hawajach we wczesnych godzinach porannych w sobotę, 14 listopada; zaledwie 15 godzin po tym, jak minęła Ziemię w rekordowo małej odległości.

Jak to się stało, że asteroidę zauważono dopiero po tym, jak minęła Ziemię? Wbrew pozorom nie jest to rzadkie, zwłaszcza jeśli obiekt porusza się w kierunku Słońca i znajduje się w "martwym punkcie" obserwatoriów. Na szczęście obiekt nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary. Szacuje się, że ma między 5 a 10 metrów średnicy.

Asteroida 2020 VT4 ustanowiła jednak rekord dla najbliższego przelotu w stosunku do Ziemi. To drugi taki rekord pobity w tym roku - poprzedni ustanowiła asteroida 2020 QG, która 16 sierpnia przeleciała ok. 3000 km nad Ziemią. Niestety sam przelot 2020 VT4 został niezauważony. Najbliższe podejście miało miejsce w piątek 13 listopada nad południowym Pacyfikiem w pobliżu wysp Pitcairn na dziennym niebie.