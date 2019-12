WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 3 meteorczelabińskrosja Karolina Modzelewska 1 godzinę temu Meteor z Czelabińska dalej zaskakuje. Zarejestrowano dziwne zjawisko w muzeum Meteor z Czelabińska był jednym z największych, jakie zderzyły się z Ziemią. Siła jego eksplozji mogłaby być 40 razy silniejsza od wybuchu bomby jądrowej. Obiekt znajduje się obecnie w czelabińskim muzeum, gdzie doszło do nietypowego incydenty. Czy meteor jest sterowany przez kosmitów a może to czarna magia? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Tajemniczy incydent w czelabińskim muzeum (SPUTNIK/EAST NEWS, Fot: Aleksandr Kondratuk) Meteor o średnicy około 17-20 metrów został zaobserwowany nad południowym Uralem 15 lutego 2013 roku. Krótko po wejściu w ziemską atmosferę rozpadł się na obwodem czelabińskim. W wyniku wybuchu zniszczeniu uległo wiele budynków, a 1500 osób zostało rannych. Była to największa eksplozja meteoru od czasów katastrofy tunguskiej w 1908 roku. Meteor z Czelabińska i jego dziwne zachowanie Odnaleziony fragment meteoru został umieszczony w państwowym muzeum historycznym w Czelabińsku, gdzie stanowi główną atrakcję. Odwiedzający chętnie oglądają kosmiczny obiekt, który w 2013 roku wywołała tak duże zamieszanie i ogromne zniszczenia. Materiał nakręcony 14 grudnia 2019 roku pokazuje dziwny incydent z udziałem meteoru. Goście muzeum ze zdziwieniem zaobserwowali, że pokrywająca go szklana kopuła samodzielnie się unosi. Dyrektor muzeum i jego pracownicy twierdzą, że wadliwa elektronika nie miała z tym nic wspólnego. Trudno wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Jurij Bogatenkov, rzecznik muzeum w Czelabińsku powiedział rosyjskim mediom, że ochrona natychmiast podjęła interwencję. Pracownicy podeszli do meteoru i zabezpieczali go, aż do momentu, kiedy kopuła znalazła się na właściwym miejscu. - Nie ma żadnego wyjaśnienia na to, co się stało. Przyczyna jest niejasna, ponieważ wiemy na pewno, że nie wystąpiły problemy techniczne – powiedział Bogatenkov, według państwowej agencji RIA. Czarna magia czy kosmici? Teorie na temat nietypowego zachowania meteoru są różne. Jeden z pracowników muzeum powiedział gazecie Komsomolskaja, że meteor przyciągał wielu pogan. Zauważył, że dzień wcześniej obserwowała go "dziwna grupa", która mogła "coś wyczarować". Innego zdania jest dyrektor ds. public relations muzeum - Aivar Valeev. Zauważył, że ostatnio inny meteor, nazywany "bliźniakiem" obiektu z Czelabińska przeleciał blisko Ziemi. - Żartowaliśmy, że bliźniak meteoru z Czelabińska powiedział "cześć" naszej kosmicznej skale, a ona po prostu odpowiedziała – żartował w rozmowie z Gazeta.ru. Valeev podkreśla jednak, że nie wierzy w żadne mistyczne wyjaśnienia i zasugerował, że przyczyną całego zdarzenia mogła być po prostu awaria techniczna. Tak samo uważa minister kultury regionu – Aleksiej Betekhtin. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne