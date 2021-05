IMGW: Rekordowa temperatura w Polsce. To był najzimniejszy kwiecień w XXI wieku

Klimatolodzy zaznaczyli, że ten wynik klasyfikuje miniony kwiecień do ekstremalnie chłodnych miesięcy. Zimniej było tylko w 1958 roku, gdy średnia temperatur spadła do 4,3 st. C, a najcieplejszy kwiecień odnotowano w 2018 roku. Średnia temperatur wyniosła wtedy 12,6 st. C.